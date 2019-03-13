Qatar Petroleum входит в еще один проект ГРР в Мозамбике, покупает у Eni 25,5%

Qatar Petroleum договорилась о покупке у итальянской Eni 25,5% участия в разведочном блоке А5А на шельфе Мозамбика в бассейне Ангоче, говорится в сообщении катарской компании.

После одобрения сделки правительством другим участникам проекта будет принадлежать: Eni (оператор) - 34%, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) - 15%, Sasol - 25,5%.

Блок A5A площадью около 5,133 тыс. кв. км с глубиной от 300 до 1800 метров расположен рядом с блоком A5B, долю в разработке которого Qatar Petroleum получила ранее.

В 2015 году консорциум Exxon и "Роснефти" в рамках 5-го лицензионного раунда по результатам подачи совместной заявки был объявлен победителем по трем газовым блокам (А5В в бассейне реки Ангоче, Z5C и Z5D в дельте реки Замбези) на шельфе Мозамбика. Общая площадь двух блоков в бассейне Замбези составляет около 10,2 тыс. кв. км при глубине воды 200-2000 метров, площадь блока в Ангоче - около 6,450 тыс. кв. км с глубиной 1800-2500 метров.

В декабре прошлого года Qatar Petroleum договорилась с ExxonMobil о приобретении 10% участия в трех морских разведочных блоках в бассейнах рек Ангоче и Замбези в Мозамбике. В результате сделки Exxon (оператор) будет принадлежать 50%, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) - 20%, "Роснефти" - 20%.