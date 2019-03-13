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Макроэкономика 13.03.2019 15:50

Темпы роста экономики стран G20 в IV квартале остались на уровне 0,8% - ОЭСР

Реальный ВВП стран G20 увеличился в четвертом квартале на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.

В предыдущем квартале темпы подъема составляли также 0,8%.

В странах, входящих в ОЭСР, темпы роста замедлились до 0,3% с 0,4%.

Сокращение экономики в прошлом квартале наблюдалось только в двух странах "двадцатки" - в Италии (-0,1%, как и в третьем квартале) и в Турции (-2,4% после спада на 1,6% в июле-сентябре).

Между тем Япония вернулась к росту - экономика страны увеличилась на 0,5% в минувшем квартале после падения на 0,6%. ВВП Германии не изменился после снижения на 0,2% в предыдущем квартале.

В Южной Корее рост ВВП ускорился до 1% с 0,6%, в Индии - до 1,6% с 1,5%.

В ЕС в целом экономика увеличилась на 0,3%, как и в предыдущем квартале. Во Франции темпы роста также остались на уровне 0,3%.

Между тем в большинстве других государств G20 экономический подъем замедлился. В частности, в Великобритании и Мексике объем ВВП повысился всего на 0,2% после роста на 0,6% кварталом ранее, в Бразилии и Канаде - до 0,1% с 0,5%. Также снижение темпов роста наблюдалось в ЮАР (до 0,3% с 0,6%) и в США (до 0,6% с 0,8%).

На 0,1 процентного пункта снизились темпы роста экономики Китая (до 1,5%), Индонезии (до 1,2%) и Австралии (до 0,2%).

Рост экономики в странах G20 в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 3,4%, замедлившись с 3,6% в предыдущие три месяца. Максимальный подъем в годовом выражении наблюдался в Индии (на 6,8%), максимальное падение - в Турции (на 3,1%).

В странах ОЭСР годовые темпы роста экономики снизились до 1,8% с 2,2%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

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Тэги: МИР, СТРАНЫ, ВВП, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]