Темпы роста экономики стран G20 в IV квартале остались на уровне 0,8% - ОЭСР

Реальный ВВП стран G20 увеличился в четвертом квартале на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.
В предыдущем квартале темпы подъема составляли также 0,8%.
В странах, входящих в ОЭСР, темпы роста замедлились до 0,3% с 0,4%.
Сокращение экономики в прошлом квартале наблюдалось только в двух странах "двадцатки" - в Италии (-0,1%, как и в третьем квартале) и в Турции (-2,4% после спада на 1,6% в июле-сентябре).
Между тем Япония вернулась к росту - экономика страны увеличилась на 0,5% в минувшем квартале после падения на 0,6%. ВВП Германии не изменился после снижения на 0,2% в предыдущем квартале.
В Южной Корее рост ВВП ускорился до 1% с 0,6%, в Индии - до 1,6% с 1,5%.
В ЕС в целом экономика увеличилась на 0,3%, как и в предыдущем квартале. Во Франции темпы роста также остались на уровне 0,3%.
Между тем в большинстве других государств G20 экономический подъем замедлился. В частности, в Великобритании и Мексике объем ВВП повысился всего на 0,2% после роста на 0,6% кварталом ранее, в Бразилии и Канаде - до 0,1% с 0,5%. Также снижение темпов роста наблюдалось в ЮАР (до 0,3% с 0,6%) и в США (до 0,6% с 0,8%).
На 0,1 процентного пункта снизились темпы роста экономики Китая (до 1,5%), Индонезии (до 1,2%) и Австралии (до 0,2%).
Рост экономики в странах G20 в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 3,4%, замедлившись с 3,6% в предыдущие три месяца. Максимальный подъем в годовом выражении наблюдался в Индии (на 6,8%), максимальное падение - в Турции (на 3,1%).
В странах ОЭСР годовые темпы роста экономики снизились до 1,8% с 2,2%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Президенты Алиев и Додон проведут встречу в Баку
Президент Алиев принял заместителя руководителя программы развития ООН
На азербайджанцев в Москве напали неизвестные, нанесли ножевые ранения
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Около 100 человек могли оказаться под завалами после обрушения школы в Нигерии - СМИ
Египет, Ливан, ОАЭ и Греция также приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max
Nissan и Mitsubishi сообщили о новых отставках в руководстве, уходят близкие к Гону менеджеры
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»