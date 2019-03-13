Около 100 человек могли оказаться под завалами после обрушения школы в Нигерии - СМИ

Около 100 человек могли попасть под завалы после обрушения трехэтажного здания школы в городе Лагос на юго-западе Нигерии, сообщает в среду нигерийская газета Guardian.

Однако точной информации о числе погибших и пострадавших пока нет.

На место происшествия прибыли медики и родители учеников, которые ищут своих детей. Несколько пострадавших школьников уже доставлены в местную больницу.