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Дальнее зарубежье 13.03.2019 15:52

Около 100 человек могли оказаться под завалами после обрушения школы в Нигерии - СМИ

Около 100 человек могли попасть под завалы после обрушения трехэтажного здания школы в городе Лагос на юго-западе Нигерии, сообщает в среду нигерийская газета Guardian.

Однако точной информации о числе погибших и пострадавших пока нет.

На место происшествия прибыли медики и родители учеников, которые ищут своих детей. Несколько пострадавших школьников уже доставлены в местную больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НИГЕРИЯ, ШКОЛА, ОБРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]