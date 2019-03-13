Intelsat заплатит Azerkosmos $185 млн за использование ресурсов спутника Azerspace-2

Доходы Азербайджана от эксплуатации в 2019 году спутника «Azerspace-2» составят $16 млн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В целом, за весь период эксплуатации «Azerspace-2» ожидается, что доходы составят $400 млн, в том числе $16 млн – в 2019 году», - отметили в правительстве.

Согласно данным правительства, изготовление спутника обошлось в $190 млн.

«Согласно контракту с компанией «Intelsat» 46% емкостей спутника будут переданы в аренду на 15 лет. Кроме этого, в конце 2018 года с компанией «Intelsat» подписан еще один контракт на среднесрочное использование еще 20% емкостей спутника. В общей сложности компания «Intelsat» выплатит Azerkosmos $185 млн, которые, таким образом, окупят до 80% расходов на финансирование проекта Azerspace-2», - отметили в правительстве.

В правительстве также сообщили, что в 2018 году доходы Азербайджана от эксплуатации спутника «Azerspace-1» составили $17,6 млн, за весь период эксплуатации - $89 млн.

Кроме этого, доходы от эксплуатации спутника наблюдения Земли «Azersky» с начала его эксплуатации составили $27 млн, в том числе в 2018 году - $12 млн.

Основными странами, которые используют ресурсы азербайджанских спутников являются: Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами пользуются около 20 стран.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2". Коммерческая деятельность спутника Azerspace-2 началась с 1 февраля 2019 года.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков