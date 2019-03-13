Суд 29 марта рассмотрит дело о штрафе Facebook за непредставление информации о локализации персональных данных россиян

Мировой суд Москвы в конце марта рассмотрит административный материал о правонарушении компании Facebook, не предоставившей информацию о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории РФ.

"Данное дело об административном правонарушении назначено мировым судьей судебного участка 422 на 29 марта в 15:30 ", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

Она уточнила, что судебное заседание пройдет в открытом режиме.

Роскомнадзор обвиняет Facebook в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ

"Непредставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом". Наказание за данное правонарушение предусматривает для юридических лиц штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

21 февраля протокол за аналогичное правонарушение был составлен в отношении компании Twitter. Мировой суд Москвы назначил рассмотрение данного дела на 22 марта.

По данным Роскомнадзора, ведомство в конце декабря 2018 года направляло компаниям Twitter и Facebook требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Однако ответы компаний, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, "не содержали конкретной информации о локализации или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет". В связи с этим в конце января ведомство открыло административное производство в отношении этих компаний.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.

В РФ за нарушение данного закона уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.