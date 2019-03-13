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Карабахский конфликт 13.03.2019 16:04

Министр обороны Азербайджана осмотрел позиции врага на передовой линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов побывал на передовых позициях Вооруженных сил республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Министру обороны была доложена оперативная обстановка. Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений», - говорится в сообщении.

Осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, проводимыми в подразделениях ВС Азербайджана, министр обороны принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, ознакомился с созданными в подразделениях армии условиями.

«Затем З.Гасанов встретился с жителями в одной из сел, расположенных в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Р.Бабаев

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Тэги: ФРОНТ, ПЕРЕДОВАЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]