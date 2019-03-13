Министр обороны Азербайджана осмотрел позиции врага на передовой линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов побывал на передовых позициях Вооруженных сил республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Министру обороны была доложена оперативная обстановка. Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений», - говорится в сообщении.
Осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, проводимыми в подразделениях ВС Азербайджана, министр обороны принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, ознакомился с созданными в подразделениях армии условиями.
«Затем З.Гасанов встретился с жителями в одной из сел, расположенных в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения», - сообщает пресс-служба Минобороны.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»