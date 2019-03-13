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Бизнес и законодательство 13.03.2019 16:09

Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Польшу

Ряд азербайджанских компаний в рамках экспортной миссии в Польшу достигли предварительной договоренности по экспорту своей продукции, сообщает министерство экономики.

«В частности компании «Azerstar», «Bakukonserv», «Mars-Fk», «AHEC» и «Astara chay» достигли первичной договоренности с польскими компаниями по поставкам своей продукции», - отмечается в информации.

Кроме того, азербайджанские компании также представили свою продукцию на стенде Торгового дома Азербайджана в рамках международной продуктовой выставки «Worldfood Poland».

Как сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 6-10 марта организовал экспортную миссию в Польшу. В экспортную миссию вошли 22 азербайджанские компании, занимающиеся производством вина и прочих спиртных напитков, а также пищевой и косметической продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОЛЬША, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]