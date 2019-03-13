Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Польшу

Ряд азербайджанских компаний в рамках экспортной миссии в Польшу достигли предварительной договоренности по экспорту своей продукции, сообщает министерство экономики.
«В частности компании «Azerstar», «Bakukonserv», «Mars-Fk», «AHEC» и «Astara chay» достигли первичной договоренности с польскими компаниями по поставкам своей продукции», - отмечается в информации.
Кроме того, азербайджанские компании также представили свою продукцию на стенде Торгового дома Азербайджана в рамках международной продуктовой выставки «Worldfood Poland».
Как сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 6-10 марта организовал экспортную миссию в Польшу. В экспортную миссию вошли 22 азербайджанские компании, занимающиеся производством вина и прочих спиртных напитков, а также пищевой и косметической продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»