Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Польшу

Ряд азербайджанских компаний в рамках экспортной миссии в Польшу достигли предварительной договоренности по экспорту своей продукции, сообщает министерство экономики.

«В частности компании «Azerstar», «Bakukonserv», «Mars-Fk», «AHEC» и «Astara chay» достигли первичной договоренности с польскими компаниями по поставкам своей продукции», - отмечается в информации.

Кроме того, азербайджанские компании также представили свою продукцию на стенде Торгового дома Азербайджана в рамках международной продуктовой выставки «Worldfood Poland».

Как сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 6-10 марта организовал экспортную миссию в Польшу. В экспортную миссию вошли 22 азербайджанские компании, занимающиеся производством вина и прочих спиртных напитков, а также пищевой и косметической продукции.

Б.Рустамбеков