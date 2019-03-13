Представитель ЕС обсуждает в Тегеране запуск механизма торговли

Председатель структуры, созданной ЕС для обхода санкций США в торговле с Ираном, Пер Фишер прибыл в Тегеран для обсуждения запуска этого механизма, сообщили иранские СМИ.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного инструмента поддержки торговых обменов с Ираном (INSTEX). Отмечалось, что на первых порах этот платежный механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
При этом эксперты обращали внимание, что механизм пока не распространяется на то, чтобы продолжить закупки иранской нефти - основного источника поступлений в бюджет страны.
INSTEX создан в соответствии с французским правом и имеет штаб-квартиру в Париже.
Как отмечают в среду иранские СМИ, П.Фишер, представители Германии, Великобритании и Франции, а также ЕС обсудят на этой неделе в Тегеране с иранскими экспертами, как этот финансовый механизм должен быть использован в торгово-экономическом сотрудничестве.
Неделю назад замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи выразил надежду, что INSTEX заработает в самое ближайшее время.
"Мы рассчитываем, что это случится до конца иранского календарного года (который заканчивается 20 марта - ИФ)", - сказал А.Арагчи в Вене, где проходило заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.
СВПД был заключен в июле 2014 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и предусматривал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничения его атомной программы, призванные гарантировать ее мирный характер.
Новый президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил в отношении Ирана санкции, в том числе в ключевом для республики нефтяном секторе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»