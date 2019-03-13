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Регион 13.03.2019 17:34

Представитель ЕС обсуждает в Тегеране запуск механизма торговли

Председатель структуры, созданной ЕС для обхода санкций США в торговле с Ираном, Пер Фишер прибыл в Тегеран для обсуждения запуска этого механизма, сообщили иранские СМИ.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного инструмента поддержки торговых обменов с Ираном (INSTEX). Отмечалось, что на первых порах этот платежный механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

При этом эксперты обращали внимание, что механизм пока не распространяется на то, чтобы продолжить закупки иранской нефти - основного источника поступлений в бюджет страны.

INSTEX создан в соответствии с французским правом и имеет штаб-квартиру в Париже.

Как отмечают в среду иранские СМИ, П.Фишер, представители Германии, Великобритании и Франции, а также ЕС обсудят на этой неделе в Тегеране с иранскими экспертами, как этот финансовый механизм должен быть использован в торгово-экономическом сотрудничестве.

Неделю назад замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи выразил надежду, что INSTEX заработает в самое ближайшее время.

"Мы рассчитываем, что это случится до конца иранского календарного года (который заканчивается 20 марта - ИФ)", - сказал А.Арагчи в Вене, где проходило заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

СВПД был заключен в июле 2014 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и предусматривал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничения его атомной программы, призванные гарантировать ее мирный характер.

Новый президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил в отношении Ирана санкции, в том числе в ключевом для республики нефтяном секторе.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]