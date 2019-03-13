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СНГ 13.03.2019 17:46

Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

Европарламент принял в среду резолюцию с рекомендациями Совету ЕС и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини по стратегической коммуникации Евросоюза, направленной на "противодействие пропаганде".

В документе, в частности, предлагается разработать "юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, в частности, кибервойне и информационной войне".

Совет ЕС и главу дипломатии Евросоюза также призвали предусмотреть "адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение таких кампаний, что является необходимостью, о которой свидетельствуют враждебные действия в этих сферах со стороны государственных и негосударственных субъектов".

Среди рекомендаций есть такая: "повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России, которые являются основным источником дезинформации в Европе".

Европарламент в этом документе "решительно осудил все более и более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран в этом контексте, желающих ослабить или подорвать нормативные основы и принципы европейских демократий и суверенитет всех стран "Восточного партнерства", а также повлиять на выборы и поддержать экстремистские движения".

В качестве успешной практики приветствуется "комплекс мер, принятых Организацией Североатлантического договора (НАТО), с целью противодействовать новым типам гибридных угроз, а также совместное сообщение о сотрудничестве ЕС-НАТО по этому вопросу".

Признавая результаты, достигнутые контрпропагандистской структурой Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) East StratCom, евродепутаты призвали преобразовать эту специализированную группу в "полноценное подразделение, имея в виду еще более значительную структуру в составе ЕВС". Они также призвали поддержать финансовыми и человеческими ресурсами все три специализированных группы ЕВС по стратегической коммуникации, чтобы "существенно увеличить их потенциал, эффективность, профессионализм, укрепить их институциональный статус, улучшить качество их работы, а также защитить от политического вмешательства властей и стран, которые поддерживают российскую дезинформацию".

При этом приветствуется развитие данного опыта и запуск в дополнение к East StratCom двух специальных групп для Западных Балкан и Ближнего Востока, Северной Африки и стран Персидского залива.

Особое внимание в документе уделяется защите выборов ЕС от постороннего вмешательства, включая "враждебную пропаганду". Рекомендации предлагают "твердо осудить вмешательство третьих сторон, кем бы они ни были, включая частные предприятия, в выборы и референдумы и злонамеренное использование ботов, алгоритмов, искусственного интеллекта, троллей, фальсифицированного видео и поддельных аккаунтов в политических кампаниях, а также призвать государства-члены срочно провести, по необходимости при поддержке Евроюста, углубленные расследования "враждебных кампаний".

В рекомендациях указывается, что государства ЕС должны следить за тем, чтобы избирательные законы учитывали "потенциальные угрозы, проистекающие из кампаний дезинформации, кибератак, киберпреступлений и нарушений свободы выражения во время голосования".

Предлагается оказывать помощь странам, имеющим соглашения об ассоциации с ЕС, и государствам Западных Балкан, "чтобы энергично защищать свои избирательные процессы от злонамеренных действий в киберпространстве с точки зрения дезинформации и пропаганды со стороны России и других враждебных субъектов".

"Предложить будущему Европейскому совету (...), чтобы борьбе против дезинформации и враждебной пропаганды был дан приоритет и чтобы ресурсы и достаточные средства были этому посвящены с целью гарантировать объективный характер коммуникации и распространения информации", - говорится в докладе.

Предыдущий доклад того же автора "Стратегическая коммуникация союза, предназначенная для противодействия ведущейся против него пропаганде со стороны третьих сторон" был утвержден Европарламентом 23 ноября 2016 года. В нем содержался раздел "Признание и осуждение дезинформационной войны и российской пропаганды".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]