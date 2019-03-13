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ТЭК 13.03.2019 16:13

Черногорская Adriatic Capital рассчитывает участвовать в создании мощностей по ВИЭ в Азербайджане

Черногорская компания «Adriatic Capital» заинтересована в участии в проектах создания мощностей ветряной и солнечной энергии в Азербайджане, говорится в сообщении азербайджанского министерства энергетики.

Перспективы сотрудничества между Adriatic Capital и Азербайджаном в сфере ВИЭ обсудили заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и главный исполнительный компании Марко Вуйович.

«М.Вуйович сообщил, что Adriatic Capital предоставляет услуги по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации, принимала участие в проектах строительства ветряных парков, ГЭС и солнечных электростанций в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины», - отмечается в информации.

По словам гендиректора, делегация Adriatic Capital провела в Азербайджане осмотр территорий с потенциалом для развития возобновляемых источников энергии и выразила заинтересованность в участии в проектах строительства ветряных и солнечных станций.

«Стороны также обсудили вопросы подписания меморандума о взаимопонимании по развитию ВИЭ в Азербайджане и о продолжении переговоров для определения направлений будущего сотрудничества», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЭ, ПРОЕКТЫ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]