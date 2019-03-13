Черногорская Adriatic Capital рассчитывает участвовать в создании мощностей по ВИЭ в Азербайджане

Черногорская компания «Adriatic Capital» заинтересована в участии в проектах создания мощностей ветряной и солнечной энергии в Азербайджане, говорится в сообщении азербайджанского министерства энергетики.
Перспективы сотрудничества между Adriatic Capital и Азербайджаном в сфере ВИЭ обсудили заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и главный исполнительный компании Марко Вуйович.
«М.Вуйович сообщил, что Adriatic Capital предоставляет услуги по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации, принимала участие в проектах строительства ветряных парков, ГЭС и солнечных электростанций в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины», - отмечается в информации.
По словам гендиректора, делегация Adriatic Capital провела в Азербайджане осмотр территорий с потенциалом для развития возобновляемых источников энергии и выразила заинтересованность в участии в проектах строительства ветряных и солнечных станций.
«Стороны также обсудили вопросы подписания меморандума о взаимопонимании по развитию ВИЭ в Азербайджане и о продолжении переговоров для определения направлений будущего сотрудничества», - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.
Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»