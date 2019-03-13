Украина проводит испытания новейшего ракетного вооружения - Порошенко

Испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения будут проходить на полигонах в Черниговской области, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить тут, на Черниговской земле", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черниговской области в среду.
"Украина начала свои испытания... И для Украины сейчас появляются абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и увеличения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию", - добавил глава государства.
Ранее П.Порошенко заявил, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума и будет развивать высокоточное ракетное оружие.
11 марта президент Украины поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями страны задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.
"Сейчас ставим перед конструкторскими бюро, оборонной промышленностью задачу: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал он во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»