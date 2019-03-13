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Дальнее зарубежье 13.03.2019 18:30

Формирующие в Эстонии коалицию политики заявляют о приверженности ЕС и НАТО

В Эстонии представители трех партий, ведущих переговоры о создании правящей коалиции, в среду на встрече с аккредитованными в стране дипломатами попытаются развеять их опасения относительно политики возможного будущего правительства.

Как заявил перед встречей член правления возглавляющей переговоры партии Центра, вице-спикер парламента Энн Ээсмаа (Enn Eesmaa), в случае создания коалиции с Консервативной народной партией (EKRE) и партией "Отечество" Эстония продолжит следовать своей внешнеполитической линии и тесно сотрудничать с партнерами из ЕС, НАТО и ООН. По словам Э.Ээсмаа, состоявшиеся во вторник консультации были конструктивными и существенных разногласий между партиями не было.

Встреча с дипломатами вызвана критикой как в стране, так и за рубежом состава возможной коалиции. Ведущая переговоры партия Центра пригласила принять участие в них Консервативную народную партию и партию "Отечество". Все вместе они получили на прошедших 3 марта выборах 57 депутатских мандатов из 101, что делает возможным формирование правительства большинства.

"К сожалению, сегодня в Эстонии есть политические силы, которые предпочитают рисовать в глазах зарубежных партнеров возможную коалицию в негативном и наносящем вред Эстонии свете, подрывая тем самым наш внешнеполитический облик", - сказал Э.Ээсмаа.

Особую тревогу на Западе вызывает приглашение в возможный правящий союз Консервативной народной партии.

Так, глава фракции ALDE в Европарламенте Гай Верховштадт (Guy Verhofstadt) в письме председателю также входящей в ALDE партии Центра Юри Ратасу призвал не создавать коалицию с консерваторами, которых бывший премьер-министр Бельгии назвал "крайне правой партией, напоминающей фашистский режим в Европе".

Лидеры консерваторов неоднократно заявляли о своем евроскептицизме, партия рассматривается как ксенофобская, резко выступающая против миграционной политики ЕС. При этом как консерваторы, так и еще одна приглашенная к переговорам партия "Отечество" заявляют о необходимости отказаться от закона о совместном проживании лиц с нетрадиционной сексуальной ориентации, что также вызывает критику на Западе.

В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью. На выборах они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]