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Дальнее зарубежье 13.03.2019 18:13

Палестинский лидер Аббас может посетить Россию до начала мая - источник

Палестинский лидер Махмуд Аббас может посетить с визитом РФ в конце апреля - начале мая, сообщил палестинский дипломатический источник.

"Как ожидается, визит (М.Аббаса) состоится в апреле. Скорее всего - в конце апреля, возможно - в начале мая", - сказал источник.

Последний визит М.Аббаса в Россию состоялся в июле 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ВИЗИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]