Палестинский лидер Аббас может посетить Россию до начала мая - источник

Палестинский лидер Махмуд Аббас может посетить с визитом РФ в конце апреля - начале мая, сообщил палестинский дипломатический источник.

"Как ожидается, визит (М.Аббаса) состоится в апреле. Скорее всего - в конце апреля, возможно - в начале мая", - сказал источник.

Последний визит М.Аббаса в Россию состоялся в июле 2018 года.