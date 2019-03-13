Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX

Ряд авиакомпаний может отказаться от покупки самолетов Boeing-737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, после второй аварии за пять месяцев в пользу других моделей американской компании или лайнеров ее главного конкурента - Airbus.
Инциденты могут заставить Kenya Airways Plc поменять планы, подтвердил агентству Bloomberg председатель ее совета директоров Майкл Джозеф. Кенийская авиакомпания - третья по величине в Африке к югу от Сахары. Она пока не размещала твердого заказа на Boeing-737 MAX, но эти лайнеры были включены в стратегию развития. Теперь Kenya Airways может переключиться на A320 либо, если решит остаться с Boeing, выбрать более вместительные Boeing-787 Dreamliner.
"Мы пока не определились, сколько самолетов нам нужно для этой дистанции. Мы будем внимательно отслеживать развитие событий вокруг 737 MAX", - сообщил М.Джозеф.
Между тем индонезийская Lion Air планирует аннулировать заказ самолетов этой модели на $22 млрд и перейти к конкурирующей Airbus, сообщили агентству Bloomberg информированные источники. Один из разбившихся Boeing-737 MAX 8 принадлежал Lion Air.
Между тем Deutsche Lufthansa в среду подтвердила планы закупки у Airbus и Boeing на равных условиях, однако речь идет о широкофюзеляжных самолетах для дальнемагистральных рейсов. Как говорится в сообщении Lufthansa, она приобретет 40 лайнеров: 20 A350-900 и 20 Boeing-787-9 Dreamliner. Общая сумма заказов оценивается в $12 млрд.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»