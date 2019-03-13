Nar подвел итоги 2018 года

Nar, самый молодой оператор мобильной связи страны, сообщил о достижениях компании за 12 лет деятельности, а также об итогах 2018 года. Выступая на пресс-конференции с участием представителей СМИ, главный исполнительный директор Nar Гуннар Панке заявил, что в течение прошлого года оператор добился высоких результатов по многим показателям.

Стремительно увеличивая количество своих базовых станций и, таким образом, обладая одной из крупнейших сетей в стране, Nar установил 170 базовых станций 3G и более 800 станций 4G в течение 2018 года. Таким образом, количество 3G и 4G станций, запланированных на 2018 год, достигло более 2600 и 1700 соответственно. В результате проведенных сетевых работ 47 регионов страны охвачены сетью 4G Nar. Благодаря предоставлению высококачественных услуг мобильного интернета посредством базовых станций 4G Nar, объем интернет-трафика 4G вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, количество пользователей Nar 4G выросло на 150% и превысило 500 тысяч.

Благодаря предоставлению качественных услуг и выгодным ценам, активная абонентская база Nar выросла на 13% (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) и теперь превышает 2,2 миллиона. 56% абонентской базы оператора находится в Баку, в то время как 44% абонентов проживают в регионах. За прошедший год количество пользователей смартфонов среди абонентов Nar увеличилось на 27%. В целом, 38% пользователей смартфонов, среди абонентов Nar, проживают в регионах, в то время как 62% из них являются жителями Баку.

Главный исполнительный директор Nar Гуннар Панке высоко оценил достижения Nar в 2018 году и итоги 2018 года в целом: «Наша главная цель – еще больше усовершенствовать нашу сеть в столице и в регионах Азербайджана. В этом году мы планируем установить более 700 новых базовых станций 4G. Укрепляя нашу сеть и предлагая продукты, соответствующие требованиям наших клиентов, нам удалось увеличить нашу долю на рынке на 22% ».

В течение прошлого года Nar продемонстрировал высокие результаты с точки зрения продаж. По сравнению с 2017 годом объем продаж увеличился на 17%. Оператор мобильной связи увеличил розничные продажи на 22%, а в отдаленных деревнях и районах - на 171% благодаря созданию мобильной команды продаж. Стремительно увеличивая число своих деловых партнеров за последний год Nar установил партнерские отношения с более чем 570 новыми корпоративными клиентами.

Благодаря высокому качеству услуг, предоставляемых Nar, уровень удовлетворенности клиентов динамично растет. По результатам ряда исследований, проведенных независимыми исследовательскими компаниями, за последние 12 месяцев индекс лояльности клиентов вырос на 45%. В то же время за последний год удовлетворенность мобильным интернетом выросла на 16%. По мнению абонентов, Nar является лидером в области мобильного интернета.

В течение 2018 года оператор представил абонентам свои инновационные продукты, такие как «Nar TV», «Nar MiFi» и «Nar Wi-Fi», что позволило им получить доступ к высокоскоростному интернету по выгодным ценам. В то же время оператор предоставил абонентам, путешествующим за рубеж, выгодные роуминговые пакеты. Кроме того, с помощью пакетов Full, предлагаемых Nar, абоненты могут переводить накопленные в течение месяца бонусы на последующие месяцы или обменивать оставшиеся бонусы с помощью услуги «Обмен».

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.