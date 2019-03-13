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Культура 13.03.2019 17:39

Президент Алиев выделил 2,85 млн манатов на развитие творческих союзов и объединений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию деятельности творческих союзов и объединений, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год, Союзу писателей будет выделено 800 тыс. манатов, Союзу композиторов – 650 тыс. манатов, Союзу художников – 350 тыс. манатов, Союзу кинематографистов – 300 тыс. манатов, Союзам архитекторов, театральных деятелей и ашугов – по 250 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение данных средств.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОЮЗЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]