Президент Алиев выделил 2,85 млн манатов на развитие творческих союзов и объединений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию деятельности творческих союзов и объединений, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год, Союзу писателей будет выделено 800 тыс. манатов, Союзу композиторов – 650 тыс. манатов, Союзу художников – 350 тыс. манатов, Союзу кинематографистов – 300 тыс. манатов, Союзам архитекторов, театральных деятелей и ашугов – по 250 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение данных средств.

А.Мамедов