В Азербайджане стартовала «Пушкиниана – 2019»

12 марта 2019 года в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана (директор Алла Байрамова) в рамках подготовки к празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Азербайджане стартовала ежегодная «Пушкиниана».
Организаторы проекта - Посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
В этом году он проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».
Прозвучали стихи поэта и музыкальные произведения, написанные на его слова. Их исполнили профессиональные, детские и студенческие коллективы по двум из пяти номинаций: «Мы вновь читаем пушкинские строки», «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся». Следующий этап конкурса состоится в апреле с.г. в номинациях «Озарил мне детство Пушкин - чародей», «Гений пера» и «Путешествие в музей Пушкина».
Итоги проекта будут подведены в июне с.г. ко дню рождения Александра Пушкина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»