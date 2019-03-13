В Азербайджане стартовала «Пушкиниана – 2019»

12 марта 2019 года в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана (директор Алла Байрамова) в рамках подготовки к празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Азербайджане стартовала ежегодная «Пушкиниана».

Организаторы проекта - Посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этом году он проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».

Прозвучали стихи поэта и музыкальные произведения, написанные на его слова. Их исполнили профессиональные, детские и студенческие коллективы по двум из пяти номинаций: «Мы вновь читаем пушкинские строки», «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся». Следующий этап конкурса состоится в апреле с.г. в номинациях «Озарил мне детство Пушкин - чародей», «Гений пера» и «Путешествие в музей Пушкина».

Итоги проекта будут подведены в июне с.г. ко дню рождения Александра Пушкина.