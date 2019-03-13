Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9181 RUR   0.0259 GBR   2.2247 TRY   0.3114

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

13.03.2019 17:45

В Азербайджане стартовала «Пушкиниана – 2019»

12 марта 2019 года в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана (директор Алла Байрамова) в рамках подготовки к празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Азербайджане стартовала ежегодная «Пушкиниана».

Организаторы проекта - Посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этом году он проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».

Прозвучали стихи поэта и музыкальные произведения, написанные на его слова. Их исполнили профессиональные, детские и студенческие коллективы по двум из пяти номинаций: «Мы вновь читаем пушкинские строки», «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся». Следующий этап конкурса состоится в апреле с.г. в номинациях «Озарил мне детство Пушкин - чародей», «Гений пера» и «Путешествие в музей Пушкина».

Итоги проекта будут подведены в июне с.г. ко дню рождения Александра Пушкина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]