SOCAR в марте остановила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в марте временно остановила экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«В этом месяце проводятся регулярные контрольные и ремонтные работы на трубопроводе Баку-Новороссийск. Речь идет о плановых работах, после окончания которых, транспортировка нефти по этому нефтепроводу будет возобновлена», - отметил И.Ахмедов.

По его словам, в период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти SOCAR будут направляться в Джейхан.

«Разветвленная сеть трубопроводов Азербайджана позволяет нам выполнять экспортные обязательства и во время проведения данных работ посредством дополнительной загрузки нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан», - отметил он.

Советник президента АК «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин в свою очередь, сообщил «Интерфаксу»: «После прекращения прокачки со стороны Баку в направлении Новороссийска, компания SOCAR официально проинформировала наше дочернее общество «Черномортранснефть» что на период вынужденной остановки, связанной с устранением выявленных дефектов, транспортировка нефти Азербайджана в марте месяце будет производиться по нефтепроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан».

При этом о времени возобновления прокачки будет сообщено дополнительно.

Н.Аббасова