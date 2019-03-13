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ТЭК 13.03.2019 17:44

SOCAR в марте остановила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в марте временно остановила экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«В этом месяце проводятся регулярные контрольные и ремонтные работы на трубопроводе Баку-Новороссийск. Речь идет о плановых работах, после окончания которых, транспортировка нефти по этому нефтепроводу будет возобновлена», - отметил И.Ахмедов.

По его словам, в период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти SOCAR будут направляться в Джейхан.

«Разветвленная сеть трубопроводов Азербайджана позволяет нам выполнять экспортные обязательства и во время проведения данных работ посредством дополнительной загрузки нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан», - отметил он.

Советник президента АК «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин в свою очередь, сообщил «Интерфаксу»: «После прекращения прокачки со стороны Баку в направлении Новороссийска, компания SOCAR официально проинформировала наше дочернее общество «Черномортранснефть» что на период вынужденной остановки, связанной с устранением выявленных дефектов, транспортировка нефти Азербайджана в марте месяце будет производиться по нефтепроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан».

При этом о времени возобновления прокачки будет сообщено дополнительно.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НОВОРОССИЙСК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]