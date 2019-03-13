Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на восстановление исторического памятника Чираггала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству культуры 2 млн манатов на укрепительные и восстановительно-консервационные работы исторического памятника V-VI веков «Чираггала» в городе Шабран.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»