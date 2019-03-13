Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на восстановление исторического памятника Чираггала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству культуры 2 млн манатов на укрепительные и восстановительно-консервационные работы исторического памятника V-VI веков «Чираггала» в городе Шабран.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Р.Бабаев