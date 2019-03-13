Члены Caspian European Club побывали в Джоджуг Марджанлы

Делегация Caspian European Club (CEC) во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором клуба Тельманом Алиевым в среду посетила освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.

Визит был организован Министерством экономики Азербайджанской Республики совместно с Посольством Турецкой Республики в Азербайджане. В рамках программы развития Джоджуг Марджанлы в селе состоялось открытие мобильной мастерской по производству меда и мобильного пункта продажи сельских товаров.

На мероприятии выступили заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (АМСБ) Азербайджанской Республики Орхан Мамедов, председатель правления Общественного объединения «Предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана» (TUIB) Хусейн Беюкфырат, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор CEC Тельман Алиев и другие.

Участники мероприятия также посетили выставку ручных работ местных умельцев, а также ознакомились со строительством предприятия по выпуску сувениров.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.