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13.03.2019 17:51

Члены Caspian European Club побывали в Джоджуг Марджанлы

Делегация Caspian European Club (CEC) во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором клуба Тельманом Алиевым в среду посетила освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.

Визит был организован Министерством экономики Азербайджанской Республики совместно с Посольством Турецкой Республики в Азербайджане. В рамках программы развития Джоджуг Марджанлы в селе состоялось открытие мобильной мастерской по производству меда и мобильного пункта продажи сельских товаров.

На мероприятии выступили заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (АМСБ) Азербайджанской Республики Орхан Мамедов, председатель правления Общественного объединения «Предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана» (TUIB) Хусейн Беюкфырат, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор CEC Тельман Алиев и другие.

Участники мероприятия также посетили выставку ручных работ местных умельцев, а также ознакомились со строительством предприятия по выпуску сувениров.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]