Турпоток в Ессентуки за зиму увеличился на 12%

Турпоток в Ессентуки (Ставропольский край) за декабрь-февраль увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, до 33 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе городской администрации.
"Средний уровень загрузки санаториев зимой составил 90%. Кроме россиян в городе-курорте отдохнуло более 2 тыс. иностранцев, что на 500 человек больше прошлого года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, курорт Ессентуки популярен не только среди взрослого населения, но и детей и подростков. За зимний период 2019 года здесь оздоровили 3 тыс. детей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 10%.
"У большинства курортников зимний отдых в Ессентуках - многолетняя традиция. Минеральная вода, прогулки по Лечебному парку, спокойствие и неторопливость небольшого городка - именно поэтому выбор у отдыхающих пал на Ессентуки", - добавили в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»