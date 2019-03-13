Турпоток в Ессентуки за зиму увеличился на 12%

Турпоток в Ессентуки (Ставропольский край) за декабрь-февраль увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, до 33 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе городской администрации.

"Средний уровень загрузки санаториев зимой составил 90%. Кроме россиян в городе-курорте отдохнуло более 2 тыс. иностранцев, что на 500 человек больше прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, курорт Ессентуки популярен не только среди взрослого населения, но и детей и подростков. За зимний период 2019 года здесь оздоровили 3 тыс. детей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 10%.

"У большинства курортников зимний отдых в Ессентуках - многолетняя традиция. Минеральная вода, прогулки по Лечебному парку, спокойствие и неторопливость небольшого городка - именно поэтому выбор у отдыхающих пал на Ессентуки", - добавили в пресс-службе.