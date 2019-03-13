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Финансы 13.03.2019 17:59

Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019г до 1,2%

Британская экономика в 2019 году вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся ранее роста на 1,6%, говорится в прогнозе, представленном министром финансов Великобритании Филипом Хэммондом в ходе традиционного весеннего обращения к парламенту.

Прогноз роста ВВП на 2020 год был оставлен на уровне 1,4%, прогнозы на 2021 и 2022 год повышены до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4% и 1,5%.

Кроме того, ожидается, что дефицит бюджета в текущем финансовом году, который завершается в конце марта, будет на 3 млрд фунтов стерлингов ($3,95 млрд) меньше, чем запланированные 25,5 млрд фунтов.

Предполагается, что к 2023-2024 году дефицит сократится до 13,5 млрд фунтов.

Вместе с тем Ф.Хэммонд отметил, что эти прогнозы предусматривают подписание соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Накануне проект подобного соглашения, представленный премьер-министром Терезой Мэй, был отвергнут в ходе голосования в парламенте.

В случае выхода страны из ЕС без соглашения ее ждут "рост безработицы, снижение зарплат и повышение цен", заявил Ф.Хэммонд. "Не за это британцы голосовали в июне 2016 года", - добавил он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВВП, ДЕФИЦИТ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]