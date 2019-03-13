Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019г до 1,2%

Британская экономика в 2019 году вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся ранее роста на 1,6%, говорится в прогнозе, представленном министром финансов Великобритании Филипом Хэммондом в ходе традиционного весеннего обращения к парламенту.
Прогноз роста ВВП на 2020 год был оставлен на уровне 1,4%, прогнозы на 2021 и 2022 год повышены до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4% и 1,5%.
Кроме того, ожидается, что дефицит бюджета в текущем финансовом году, который завершается в конце марта, будет на 3 млрд фунтов стерлингов ($3,95 млрд) меньше, чем запланированные 25,5 млрд фунтов.
Предполагается, что к 2023-2024 году дефицит сократится до 13,5 млрд фунтов.
Вместе с тем Ф.Хэммонд отметил, что эти прогнозы предусматривают подписание соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Накануне проект подобного соглашения, представленный премьер-министром Терезой Мэй, был отвергнут в ходе голосования в парламенте.
В случае выхода страны из ЕС без соглашения ее ждут "рост безработицы, снижение зарплат и повышение цен", заявил Ф.Хэммонд. "Не за это британцы голосовали в июне 2016 года", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»