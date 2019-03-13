В воздушном пространстве Грузии приостановлены полеты Boeing 737 MAX

Агентство гражданской авиации Грузии в целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов с 13 марта ввело временный запрет на полеты самолетов типа Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в воздушном пространстве страны до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
"Агентство следит за указаниями и директивами о безопасности, выпущенными Федеральной авиационной администрацией США (FAA) и Европейским агентством авиационной безопасности (EASA)", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что в государственном реестре гражданских воздушных судов Грузии воздушные суда типа Boeing 737 MAX не числятся, в связи с чем временное ограничение не окажет значительного воздействия на воздушное сообщение.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»