Стрельба в школе в Бразилии унесла жизни минимум восьми человек

По меньшей мере, восемь человек погибли при стрельбе в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в среду агентство "Аженсия Бразил".

Среди погибших числятся пятеро учащихся школы и преподаватель. Также погибли два стрелявших человека.

По предварительным данным, два вооруженных человека ворвались в здание школы и начали стрельбу примерно в 9:30 по местному времени.

На месте происшествия работают экстренные службы. Школа расположена в муниципалитете Сузану в непосредственной близости от города Сан-Паулу.