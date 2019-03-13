Стрельба в школе в Бразилии унесла жизни минимум восьми человек

По меньшей мере, восемь человек погибли при стрельбе в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в среду агентство "Аженсия Бразил".
Среди погибших числятся пятеро учащихся школы и преподаватель. Также погибли два стрелявших человека.
По предварительным данным, два вооруженных человека ворвались в здание школы и начали стрельбу примерно в 9:30 по местному времени.
На месте происшествия работают экстренные службы. Школа расположена в муниципалитете Сузану в непосредственной близости от города Сан-Паулу.
Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС СНГ
Министр обороны Азербайджана осмотрел позиции врага на передовой линии фронта
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель
В воздушном пространстве Грузии приостановлены полеты Boeing 737 MAX
SOCAR Energy Switzerland к 2024г построит в Швейцарии 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией
Турпоток в Ессентуки за зиму увеличился на 12%
Вена вновь признана лучшим городом мира по качеству жизни
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на восстановление исторического памятника Чираггала
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Члены Caspian European Club побывали в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»