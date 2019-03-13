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Дальнее зарубежье 13.03.2019 18:34

Меркель считает, что упорядоченный Brexit соответствует интересам всех сторон

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выход Великобритании из ЕС без согласованной сделки не был бы в интересах ни одной из сторон.

"Я повторяю, в частности, сегодня, что упорядоченный выход (Великобритании из ЕС - ИФ) остается в наших общих интересах", - сказала А.Меркель, которую цитируют европейские СМИ.

Она выразила сожаление в связи с тем, что накануне палата представителей повторно отвергла соглашение по Brexit, которое премьер-министр Тереза Мэй ранее заключила с Брюсселем.

В преддверии нового голосования в Лондоне канцлер Германии призвала британских депутатов отвергнуть возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Наша цель - это добиться упорядоченного выхода", - отметила А.Меркель.

Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Европейский союз не сможет найти в одиночку выход из тупика, связанного с Brexit.

Накануне палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Т.Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]