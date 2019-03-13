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Оборона 13.03.2019 19:11

Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС СНГ

Замминистра обороны Азербайджана - глава Генштаба Вооруженных сил Наджмеддин Садыков в среду отправился в Москву.

«Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Москву, где 14-го марта примет участие в очередном заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНШТАБ, МОСКВА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]