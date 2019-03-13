Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС СНГ

Замминистра обороны Азербайджана - глава Генштаба Вооруженных сил Наджмеддин Садыков в среду отправился в Москву.

«Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Москву, где 14-го марта примет участие в очередном заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Б.Рустамбеков