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СНГ 13.03.2019 20:33

Украина приостановила полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

Государственная авиационная служба Украины в связи с двумя за полгода катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX, точные причины которых еще расследуются, решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в документе на сайте ведомства.

В нем уточняется, что запрет начинает действовать с 18:00 киевского времени или 16:00 UTC.

В то же время некоммерческая эксплуатация (например, перегонные полеты) не входят в сферу действия этого решения Госавиаслужбы, и отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с ведомством.

Госавиаслужба указывает, что ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) решило выдать аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух указанных выше моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории, указанной в положениях Соглашения о ЕС.

Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing-737 серий Max 8 и Max 9 был введен в ЕС, Китае, Эфиопии, Великобритании, Австралии, Омане, Индии, Египте, Ливане, ОАЭ.

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Тэги: УКРАИНА, BOEING, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]