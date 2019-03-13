Украина приостановила полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

Государственная авиационная служба Украины в связи с двумя за полгода катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX, точные причины которых еще расследуются, решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.
"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в документе на сайте ведомства.
В нем уточняется, что запрет начинает действовать с 18:00 киевского времени или 16:00 UTC.
В то же время некоммерческая эксплуатация (например, перегонные полеты) не входят в сферу действия этого решения Госавиаслужбы, и отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с ведомством.
Госавиаслужба указывает, что ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) решило выдать аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух указанных выше моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории, указанной в положениях Соглашения о ЕС.
Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Временный запрет на полеты авиалайнеров Boeing-737 серий Max 8 и Max 9 был введен в ЕС, Китае, Эфиопии, Великобритании, Австралии, Омане, Индии, Египте, Ливане, ОАЭ.
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