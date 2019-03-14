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Дальнее зарубежье 14.03.2019 12:31

Президент Эквадора объявил о завершении процесса выхода из регионального объединения UNASUR

Эквадор объявил о выходе из Союза южноамериканских наций (UNASUR), штаб-квартира которого находится в эквадорской столице Кито.

"Сегодня я объявляю об окончательном выходе Эквадора из UNASUR", - сообщил в среду (утро четверга мск) эквадорский президент Ленин Морено в национальном телерадиоэфире.

"UNASUR безвозвратно закончился уже год назад. Половина стран-членов не участвуют в его работе, не выплачивают взносы. Нет генерального секретаря, персонал значительно сокращен", - объяснил президент Эквадора причины предпринятого шага.

Он отметил, что намерен передать здание штаб-квартиры UNASUR университету.

UNASUR был учрежден в 2008 году по инициативе тогдашних президентов Венесуэлы и Бразилии Уго Чавеса и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В это международное объединение входило 12 государств региона - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор, однако Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили ранее приостановили участие в этой организации. Объединение не имеет генерального секретаря с января 2017 года.

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Тэги: ЭКВАДОР, UNASUR, ВЫХОД, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]