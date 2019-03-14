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СНГ 14.03.2019 12:45

В ЕАЭС согласуют общую карту индустриализации

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработают механизмы поддержки импортозамещающих кооперационных производств, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Соответствующее решение приняли министры промышленности стран ЕАЭС на встрече под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина в среду в Москве.

"А.Субботин подчеркнул, что сейчас при реализации импортозамещающих кооперационных проектов в ЕАЭС нередко возникают сложности из-за отсутствия механизмов их поддержки, поэтому назрела необходимость принципиальных решений на уровне министров промышленности", - говорится в сообщении ЕЭК.

Он также добавил, что целесообразно создать общую карту индустриализации ЕАЭС, которая поможет сопрягать наиболее значимые и перспективные проекты стран союза.

"Участники встречи поддержали это предложение, в ближайшее время комиссия займется его детальной проработкой", - проинформировали в пресс-службе.

Впервые инициативу о привлечении предприятий евразийской "пятерки" к российской программе импортозамещения озвучил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета 31 мая 2016 года. После этого был сформирован перечень технологических направлений, в которых есть потребность у российской стороны, и потенциальных исполнителей из государств союза.

Как уточнили в комиссии, среди импортозамещающих кооперационных направлений, которые сегодня развиваются в ЕАЭС - производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство лифтового оборудования, энергетическое машиностроение, химическая промышленность и другие.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, КООПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]