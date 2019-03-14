В ЕАЭС согласуют общую карту индустриализации

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработают механизмы поддержки импортозамещающих кооперационных производств, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Соответствующее решение приняли министры промышленности стран ЕАЭС на встрече под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина в среду в Москве.
"А.Субботин подчеркнул, что сейчас при реализации импортозамещающих кооперационных проектов в ЕАЭС нередко возникают сложности из-за отсутствия механизмов их поддержки, поэтому назрела необходимость принципиальных решений на уровне министров промышленности", - говорится в сообщении ЕЭК.
Он также добавил, что целесообразно создать общую карту индустриализации ЕАЭС, которая поможет сопрягать наиболее значимые и перспективные проекты стран союза.
"Участники встречи поддержали это предложение, в ближайшее время комиссия займется его детальной проработкой", - проинформировали в пресс-службе.
Впервые инициативу о привлечении предприятий евразийской "пятерки" к российской программе импортозамещения озвучил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета 31 мая 2016 года. После этого был сформирован перечень технологических направлений, в которых есть потребность у российской стороны, и потенциальных исполнителей из государств союза.
Как уточнили в комиссии, среди импортозамещающих кооперационных направлений, которые сегодня развиваются в ЕАЭС - производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство лифтового оборудования, энергетическое машиностроение, химическая промышленность и другие.
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