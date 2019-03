Власти США начали расследование сделок по обмену данными пользователей Facebook

Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже компанией Facebook Inc. пользовательских данных другим компаниям, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомых с делом.

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям. Мы дали публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - приводит газета The New York Times заявление представителя Facebook.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке запросила предоставить суду информацию от двух известных производителей смартфонов о подобных сделках с Facebook, отмечает издание.

Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook, получив широкий доступ к личной информации сотен миллионов ее пользователей.

По данным издания, обе эти компании были среди других 150, включая Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые заключили соглашения об обмене данными с крупнейшей в мире социальной сетью.

Данные соглашения позволяли компаниям видеть друзей пользователя, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия самих пользователей. При этом отмечается, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщения о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае прошлого года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) в октябре оштрафовало компанию на 500 тыс. футов стерлингов из-за нарушения закона о защите личных данных пользователей. По данным ICO, соцсеть в 2007-2014 годах обрабатывала личную информацию пользователей, позволяя разработчикам приложений получать доступ к ней без их четкого согласия.