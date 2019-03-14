Более 100 школ закрыты в Малайзии после выброса в реку химикатов

Власти Малайзии распорядились временно закрыть более 100 учебных заведений в связи с выбросом в реку опасных химических веществ, в результате чего пострадали несколько сот человек, передают в четверг западные СМИ.
По данным изданий, министр образования Малайзии Мазли Малик изначально распорядился закрыть 43 школы. Впоследствии это число увеличилось после того, как ситуацию признали более серьезной.
"Министерство образования призывает все стороны проявить предосторожность", - приводят СМИ выдержки из заявления М.Малика.
На прошлой неделе грузовик, принадлежащий одному из местных предприятий, сбросил в реку Сунгай Ким опасные для людей остатки хозяйственной деятельности. Химикаты распространились по реке, в результате чего пострадали более 500 человек, в том числе дети. У пострадавших наблюдаются симптомы отравления - в частности, тошнота и рвота.
По факту загрязнения воды в реке задержаны трое человек. Им грозит до пяти лет лишения свободы в том случае, если суд признает их виновными в нарушении законов о защите окружающей среды.
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