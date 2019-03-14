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Дальнее зарубежье 14.03.2019 13:42

Вашингтон и Варшава обсуждают возможность постоянного военного присутствия США на польской территории - СМИ

Заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше, сообщает портал Defense One.

Портал напоминает, что идея создания военного объекта США в Польше существует в течение последних десятилетий, однако получила существенную поддержку Вашингтона лишь после встречи в прошлом сентябре президента США Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой.

"Мы выступили с тем, что, как мы считаем, является очень серьезным здравым предложением, и прямо на этой неделе мы работаем над некоторыми техническими деталями; и по итогам этой встречи (в Варшаве - ИФ) мы надеемся получить солидную основу для дальнейшей работы", - приводит Defense One слова помощника Дж.Руда Кэтрин Уилбаргер, сказанные в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Сената США.

По ее словам, если заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский примет предложение Дж.Руда, то тогда госдеп США приступит к переговорам о "техническом соглашении". Согласно предположениям К.Уилбаргер, определение окончательного варианта соглашения может занять от шести месяцев до года.

Однако она не стала уточнять какие-либо детали американского "предложения" Польше.

Defense One напоминает, что ранее власти Польши высказывались за размещение в Польше на постоянной основе американской военной базы, а в сентябре предлагали выделить на этот проект $2 млрд.

К.Уилбаргер назвала предложение польской стороны "щедрым". Но, по мнению некоторых аналитиков, этих средств явно недостаточно для реализации инициативы.

В то же время источник Defense One заявил порталу, что не стоит переоценивать вероятность появления постоянной американской военной базы в Польше.

"Речь в большей степени идет о более долгосрочных обязательствах в отношении того присутствия (США - ИФ), которое и так уже есть в Польше; это не новая база США, как думают некоторые", - отметил уточник.

Он пояснил, что содержание американо-польских переговоров должно остаться в тайне до того момента, пока США и Польша не достигнут финального соглашения.

Портал напоминает, что критики создания базы США в Польше указывают на серьезную стоимость проекта, на опасность роста напряженности в отношениях с Россией, а также на возможность вызвать неоднозначную реакцию у стран-членов НАТО.

В настоящий момент в Польше находятся 4,5 тыс. американских военнослужащих.

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Тэги: ПОЛЬША, США, ПРИСУТСТВИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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