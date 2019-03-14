Киргизия увеличит число своих избирательных участков в РФ на выборах 2020г - Жээнбеков

В России будет увеличено число избирательных участков для граждан Киргизии во время выборов в киргизский парламент в 2020 году, сообщил в четверг президент республики Сооронбай Жээнбеков.

"В следующем году состоятся парламентские выборы. В России будет увеличено количество избирательных участков. Правительство проводит соответствующую работу в этом направлении", - заявил С.Жээнбеков в Бишкеке во время встречи с главами киргизских дипломатических ведомств за рубежом.

Президент Киргизии отметил, что обязанностью посольств является обеспечение избирательного права граждан, временно проживающих за рубежом. "Посольства должны создать благоприятные условия для обеспечения избирательного права наших граждан", - сказал он.

"В России и Казахстане, где находится наибольшее количество наших граждан, работа должна вестись последовательно и в усиленном темпе", - подчеркнул С.Жээнбеков.