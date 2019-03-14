Собранные на конференции ЕС средства будут направлены на помощь Сирии и другим странам региона - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг заявила, что деньги, собранные на конференции по Сирии, будут направлены на оказание помощи арабской республике и принимающим сирийских беженцев странам региона.

"Деньги, собранные сегодня, будут направлены на гуманитарную помощь", - сказала Ф.Могерини журналистам в преддверие донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Гуманитарная помощь необходима. Без гуманитарной помощи, которую мы собирали в течение нескольких лет, многие сирийцы не были бы живы сейчас, многие дети не пошли бы в школы, многие семьи не получили бы поддержки", - подчеркнула она.

По словам главы европейской дипломатии, "собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь как в самой Сирии, так и за ее пределами".

Она уточнила, что речь идет о тех странах, в которых находятся сирийские беженцы. "Прежде всего, речь идет об Иордании, Ливане, Турции, которые приняли наибольшее число беженцев из Сирии, а также об Ираке и Египте", - сказала Ф.Могерини.