Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.03.2019 14:31

Международный терроризм и противоречия между мировыми державами угрожают стабильности в Центральной Азии - президент Киргизии

Противоречия между мировыми державами и рост международного терроризма и экстремизма создают новые вызовы в центральноазиатском регионе, заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"В настоящее время в мире происходят серьезные изменения. Углубляются противоречия между крупными державами. Усиливается война санкций, увеличиваются торговые препоны, и возникают вызовы, способные оказать влияние и на нашу страну", - сказал С.Жээнбеков в Бишкеке на встрече с киргизскими послами за рубежом.

Президент Киргизии отметил, что дальнейшие взаимоотношения республики с другими странами во многом будут зависеть от деятельности послов и консулов.

"Необходимо энергичнее и умело вести внешнюю политику нашего государства, в том числе, я хотел бы еще раз подчеркнуть, надо улучшить защиту прав наших граждан, пребывающих в зарубежных странах", - отметил он.

"Нынешняя непростая ситуация в мире ставит перед нами новые задачи и требования", - сказал С.Жээнбеков.

"Сегодня, когда международная обстановка является сложной и непредсказуемой, наша дипломатическая служба должна вести целенаправленную работу и быть намного эффективнее, чем вчера", - подчеркнул он.

"Расширение масштабов международного терроризма и экстремизма, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми - все это требует последовательного, грамотного ведения внешней политики", - заявил С.Жээнбеков.

Он заявил, что вовлечение людей, побывавших в зоне боевых действий, в ряды международных террористических организаций, "создает серьезную угрозу национальной и региональной безопасности".

"Мы сможем противостоять данной ситуации только совместной работой со спецслужбами стран-партнеров", - добавил президент Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Президент Киргизии планирует визит в Азербайджан Жеенбеков рассчитывает, что визит Путина в Бишкек придаст новый импульс отношениям между РФ и Киргизией Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко Президент Киргизии заявил о необходимости афганского урегулирования ради безопасности в Центральной Азии Президент Киргизии обсудил с генсеком ШОС подготовку июньского саммита организации Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]