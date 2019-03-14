Международный терроризм и противоречия между мировыми державами угрожают стабильности в Центральной Азии - президент Киргизии

Противоречия между мировыми державами и рост международного терроризма и экстремизма создают новые вызовы в центральноазиатском регионе, заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"В настоящее время в мире происходят серьезные изменения. Углубляются противоречия между крупными державами. Усиливается война санкций, увеличиваются торговые препоны, и возникают вызовы, способные оказать влияние и на нашу страну", - сказал С.Жээнбеков в Бишкеке на встрече с киргизскими послами за рубежом.

Президент Киргизии отметил, что дальнейшие взаимоотношения республики с другими странами во многом будут зависеть от деятельности послов и консулов.

"Необходимо энергичнее и умело вести внешнюю политику нашего государства, в том числе, я хотел бы еще раз подчеркнуть, надо улучшить защиту прав наших граждан, пребывающих в зарубежных странах", - отметил он.

"Нынешняя непростая ситуация в мире ставит перед нами новые задачи и требования", - сказал С.Жээнбеков.

"Сегодня, когда международная обстановка является сложной и непредсказуемой, наша дипломатическая служба должна вести целенаправленную работу и быть намного эффективнее, чем вчера", - подчеркнул он.

"Расширение масштабов международного терроризма и экстремизма, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми - все это требует последовательного, грамотного ведения внешней политики", - заявил С.Жээнбеков.

Он заявил, что вовлечение людей, побывавших в зоне боевых действий, в ряды международных террористических организаций, "создает серьезную угрозу национальной и региональной безопасности".

"Мы сможем противостоять данной ситуации только совместной работой со спецслужбами стран-партнеров", - добавил президент Киргизии.