Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.03.2019 15:03

Разведка США продолжит оказывать поддержку украинским военным

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василий Бурба встретился в Вашингтоне с директором Разведывательного управления Минобороны США Робертом Эшли, стороны договорились продолжить сотрудничество.

Как сообщается на сайте ГУР Минобороны Украины в четверг, в ходе переговоров В.Бурба обвинил Россию в "агрессивных и провокационных действиях" на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также в намерениях дестабилизировать ситуацию на Украине, странах Европы и других регионах мира.

"По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, РАЗВЕДКА, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Волкер надеется на скорое завершение военного положения на Украине Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков - Волкер Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным на Украине США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]