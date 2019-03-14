Разведка США продолжит оказывать поддержку украинским военным

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василий Бурба встретился в Вашингтоне с директором Разведывательного управления Минобороны США Робертом Эшли, стороны договорились продолжить сотрудничество.

Как сообщается на сайте ГУР Минобороны Украины в четверг, в ходе переговоров В.Бурба обвинил Россию в "агрессивных и провокационных действиях" на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также в намерениях дестабилизировать ситуацию на Украине, странах Европы и других регионах мира.

"По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.