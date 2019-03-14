Казахстан создал фонд прямых инвестиций, в 2019г вложит в него почти $1 млрд

Казахстан создал фонд прямых инвестиций для реализации крупных проектов в несырьевом секторе экономики на принципах софинансирования с иностранными инвесторами, в 2019 году на его формирование будут направлены 370 млрд тенге ($980 млн) госсредств.

"Создание фонда прямых инвестиций - Казахстанский инвестиционный фонд развития - на что в проекте уточненного бюджета предусмотрены средства в сумме 370 млрд тенге за счет выделения целевого трансферта из Национального фонда", - сказала замминистра финансов страны Татьяна Савельева на презентации поправок в бюджет в мажилисе (нижней палате) парламента в Астане в четверг.

Прямые иностранные инвестиции предполагается привлекать в развитие инфраструктуры (энергетика, транспорт, логистика, туризм), обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, инновационный сектор.

В свою очередь заместитель председателя правления международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Кайрат Айтекенов сообщил, выступая в парламенте, что фонд уже зарегистрирован в МФЦА, его средства будут аккумулироваться на счетах Национального банка.

"По поручению министерства финансов мы зарегистрировали фонд прямых инвестиций и управляющую компанию. Сегодня идут соответствующие документы по управлению", - сказал К.Айтекенов.

Он добавил, что управляющая компания получит мандат на управление средствами фонда.

"Также будет дано поручение, где средства эти будут аккумулированы на счетах в Национальном банке", - отметил К.Айтекенов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце 2018 года предложил правительству страны рассмотреть возможность создания фонда прямых инвестиций для поддержки несырьевого сектора.

"Для реализации крупных прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, работающего по принципу соинвестирования с иностранными инвесторами. (. . .) Это надо дать, и тогда будут для софинансирования приходить транснациональные компании. Мы вкладываем часть денег, и тогда они с удовольствием идут на другую часть", - отмечал Н.Назарбаев.

Официальный курс на 14 марта - 377,74 тенге/$1.