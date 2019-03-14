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Транспорт и связь 14.03.2019 12:54

Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG, вторая по величине в Европе, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года почти на 39%, а также зафиксировала небольшое снижение по итогам года в целом на фоне роста топливных затрат и падения цен на авиабилеты.

Авиаперевозчик принял решение замедлить расширение пассажировместимости в летний период до 1,9% с ранее планировавшихся 3,8%, чтобы поддержать цены. Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, летнее расписание аэропортов уже перегружено, что затрудняет поиск слотов для новых рейсов.

Вместе с тем Lufthansa рассчитывает на рост выручки в 2019 году темпами "в середине первого десятка" (4-6%), хотя широкий диапазон прогноза рентабельности предполагает возможность ее существенного ослабления по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль Lufthansa в октябре-декабре упала до 343 млн евро с 560 млн евро за аналогичный период 2018 года. Выручка авиакомпании повысилась на 6%, до 8,95 млрд евро.

По итогам 2018 года в целом Lufthansa зафиксировала чистую прибыль на уровне 2,16 млрд евро против 2,34 млрд евро годом ранее. Выручка поднялась на 1%, до 35,84 млрд евро.

Годовая EBIT без учета разовых расходов снизилась на 4% до 2,84 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали ее на уровне 2,75 млрд евро.

Топливные расходы Lufthansa за прошлый год выросли примерно на 850 млн евро, а затраты, связанные с задержкой и отменой рейсов, - на 518 млн евро.

Дивиденды сохранены на прежнем уровне - 80 евроцентов на акцию.

В 2019 году авиаперевозчик ожидает рентабельность по скорректированной EBIT от 6,5% до 8% (в 2018 году - 7,9%). Дальнейшее сокращение затрат в расчете на единицу пассажирской перевозки должно компенсировать дополнительные топливные расходы в размере 650 млн евро.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2018 году они перевезли рекордное количество пассажиров - более 142 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец декабря насчитывал свыше 135 тыс. человек.

Акции Lufthansa упали в цене на 4,7% в ходе торгов во Франкфурте в четверг. С начала года капитализация компании поднялась на 16% после падения на 35% в 2018 году и превысила 10,5 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, ОТЧЕТНОСТЬ


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