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ТЭК 14.03.2019 12:55

Последние 50 км "Северного потока 2" могут быть отданы специально созданной компании - FT

Консорциум, занимающийся строительством газопровода "Северный поток 2", может создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода, проходящим по внутренним водам Германии, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, такой шаг позволит вывести из-под юрисдикции ЕС большую часть проекта, оставив в ведении Брюсселя только последний участок протяженностью порядка 50 км.

Между тем отмечается, что план находится всего лишь на стадии обсуждения, и соответствующее предложение пока не было направлено германским регуляторам.

"Данная мера выведет обсуждение проекта из юридической и технической плоскостей и сделает его чисто политическим", - приводит FT слова высокопоставленного европейского дипломата.

Как сообщалось, в феврале представители правительств Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения по вопросу о внесении изменений в европейскую газовую директиву. Эти изменения предусматривают применение единых правил европейского законодательства в области энергетики ко всем газопроводам, по которым топливо поставляется в ЕС из третьих стран, включая Россию. В частности, от России могут потребовать предоставить доступ к газопроводу всем заинтересованным в экспорте газа компаниям. Ожидается, что директива вступит в силу этим летом.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Завершение строительства "Северного потока 2" ожидается в конце текущего года. Проект был одобрен всеми странами, кроме Дании.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, СЕВЕРНЫЙ, ПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]