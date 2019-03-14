Консорциум, занимающийся строительством газопровода "Северный поток 2", может создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода, проходящим по внутренним водам Германии, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, такой шаг позволит вывести из-под юрисдикции ЕС большую часть проекта, оставив в ведении Брюсселя только последний участок протяженностью порядка 50 км.

Между тем отмечается, что план находится всего лишь на стадии обсуждения, и соответствующее предложение пока не было направлено германским регуляторам.

"Данная мера выведет обсуждение проекта из юридической и технической плоскостей и сделает его чисто политическим", - приводит FT слова высокопоставленного европейского дипломата.

Как сообщалось, в феврале представители правительств Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения по вопросу о внесении изменений в европейскую газовую директиву. Эти изменения предусматривают применение единых правил европейского законодательства в области энергетики ко всем газопроводам, по которым топливо поставляется в ЕС из третьих стран, включая Россию. В частности, от России могут потребовать предоставить доступ к газопроводу всем заинтересованным в экспорте газа компаниям. Ожидается, что директива вступит в силу этим летом.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Завершение строительства "Северного потока 2" ожидается в конце текущего года. Проект был одобрен всеми странами, кроме Дании.