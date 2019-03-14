Мамедъяров примет участие на СМИД СНГ в Москве

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил свое участие 5 апреля на заседании СМИД СНГ в Москве.

«Да, я буду принимать участие на заседании в Москве», - сказал Э.Мамедъяров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

Ф.Исазаде