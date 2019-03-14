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Внешняя политика 14.03.2019 13:06

Мамедъяров примет участие на СМИД СНГ в Москве

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил свое участие 5 апреля на заседании СМИД СНГ в Москве.

«Да, я буду принимать участие на заседании в Москве», - сказал Э.Мамедъяров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

Ф.Исазаде

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Тэги: СМИД, СНГ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]