Учения с применением ударных беспилотников проводит Иран в районе Ормузского пролива

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проводит учения в районе стратегически важного Ормузского пролива, сообщает в четверг иранское агентство ISNA со ссылкой на генерала Амира Али Хаджизаде, который командует аэрокосмическим подразделением КСИР.
По его словам, речь идет о первых учениях с применением большого количества ударных беспилотников с дальностью полетов до тысячи километров.
Генерал отметил, что Иран располагает самым большим флотом ударных беспилотников а регионе.
Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»