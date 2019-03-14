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Регион 14.03.2019 13:08

Учения с применением ударных беспилотников проводит Иран в районе Ормузского пролива

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проводит учения в районе стратегически важного Ормузского пролива, сообщает в четверг иранское агентство ISNA со ссылкой на генерала Амира Али Хаджизаде, который командует аэрокосмическим подразделением КСИР.

По его словам, речь идет о первых учениях с применением большого количества ударных беспилотников с дальностью полетов до тысячи километров.

Генерал отметил, что Иран располагает самым большим флотом ударных беспилотников а регионе.

Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ПРОЛИВ, УЧЕНИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]