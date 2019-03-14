Армении без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией не осуществить экономическую революцию – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров допускает, что премьер-министр Армении Никола Пашинян может поднять любой вопрос на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщалось ранее, Н.Пашинян на заседании Совбеза Армении, проведенном на оккупированных территориях Азербайджана, заявил, что Ереван предпримет последовательные шаги в направлении вовлечения Карабаха в переговорный процесс, и этот вопрос был и продолжит оставаться важнейшим пунктом наших обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«Я не знаю, что будет приоритетом (для Н.Пашиняна в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении - ИФ). Он может поднять, наверное, любой вопрос. В данном случае, по формату переговоров абсолютно четко высказались и в Евросоюзе, и президент Азербайджана. По данному вопросу с заявлением выступили и сопредседатели МГ ОБСЕ», - сказал Э.Мамедъяров агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его мнению, Н.Пашиняну не удастся реализовать обещанную экономическую революцию в Армении без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. «Премьер-министр Армении объявил об экономической революции (планах – ИФ). Ради Бога, но у него закрыты границы, как минимум с двумя государствами из четырех (с Азербайджаном и Турцией – ИФ), с которыми Армения граничит, плюс проблемы с остальными. Это, наверное, как первый шаг для того, чтобы понять, что надо открывать границу и устанавливать нормальные отношения. И понятие добрососедства оставалось одним из основ международного права», - отметил он.
Э.Мамедъяров добавил, что для нагорно-карабахского урегулирования необходима политическая воля.
Глава МИД также прокомментировал заявление Н.Пашиняна о подготовке народов Азербайджана и Армении к миру. «Народы Азербайджана это мы с вами, я пока не чувствую. Не знаю как на счет вас. Существует армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха. В данном случае мы должны посмотреть, мы двигаемся или занимаемся словоблудием. Все всё знают, осталась политическая воля. Неслучайно в Париже было сделано заявление о подготовке двух населений Азербайджана и Армении к миру», - отметил глава МИД.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»