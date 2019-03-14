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Дальнее зарубежье 14.03.2019 16:12

Туск допустил возможность рассмотреть перенос сроков Brexit

Председатель Евросовета Дональд Туск в четверг заявил, что если Лондон решит изменить свой подход к реализации Brexit он, Д.Туск, обратится к странам ЕС с предложением перенести сроки Brexit.

"В ходе моих консультаций перед заседанием Европейского совета я обращусь к 27 странам-членам ЕС с целью начать процесс значительного продления (сроков Brexit - ИФ) - в том случае, если Соединенное Королевство посчитает необходимым переосмыслить свою стратегию в отношении Brexit и добиться консенсуса по этому вопросу", - написал он на своей странице в Twitter.

Следующий саммит ЕС пройдет 21 - 22 марта.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

В четверг 14 марта британская палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

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Тэги: ЕС, ТУСК, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]