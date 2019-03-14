Туск допустил возможность рассмотреть перенос сроков Brexit

Председатель Евросовета Дональд Туск в четверг заявил, что если Лондон решит изменить свой подход к реализации Brexit он, Д.Туск, обратится к странам ЕС с предложением перенести сроки Brexit.
"В ходе моих консультаций перед заседанием Европейского совета я обращусь к 27 странам-членам ЕС с целью начать процесс значительного продления (сроков Brexit - ИФ) - в том случае, если Соединенное Королевство посчитает необходимым переосмыслить свою стратегию в отношении Brexit и добиться консенсуса по этому вопросу", - написал он на своей странице в Twitter.
Следующий саммит ЕС пройдет 21 - 22 марта.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.
В четверг 14 марта британская палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»