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Дальнее зарубежье 14.03.2019 13:28

Представители Пакистана и Индии обсуждают открытие границы для паломников

Представители властей Пакистана и Индии в четверг встретились для обсуждения вопроса о безвизовом режиме на границе между странами для паломников, сообщает Associated Press.

Переговоры проходят на индийской стороне, отмечается в сообщении.

Обе страны вместо выдачи паломнических виз планируют давать специальные разрешения на посещение сикхистской святыни Гурдвара Дарбар Сахиб Картарпур - храма, построенного в 16 веке.

Храм расположен возле пакистанского города Картарпур в непосредственной близости от границы с Индией. Проживающие в Индии сикхи часто собираются на границе, чтобы посмотреть на храм, который можно увидеть, не пересекая границу с Пакистаном.

Переговоры об открытой границе для паломников проходят на фоне обострения взаимоотношений между двумя странами после того, как Индия нанесла удары по позициям боевиков на территории Пакистана.

Этот инцидент повлек за собой ряд столкновений ВВС Индии и Пакистана, в ходе которых были сбиты несколько самолетов.

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Тэги: ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]