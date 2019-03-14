Анкара и Москва создают координационный центр по Идлибу - глава Минобороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что Анкара и Москва занимаются созданием центра для координирования действий двух государств в сирийской провинции Идлиб.

"По словам Х.Акара, Турция и Россия работают над созданием центра по координации действий в Идлибе", - сообщает Анатолийское агентство новостей.

Он напомнил, что договоренности с российской стороной дали возможность начать совместное турецко-российское патрулирование Идлиба.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры".

Министр обороны Х.Акар 8 марта заявлял, что Турция и Россия начинают вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб.