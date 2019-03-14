Анкара и Москва создают координационный центр по Идлибу - глава Минобороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что Анкара и Москва занимаются созданием центра для координирования действий двух государств в сирийской провинции Идлиб.
"По словам Х.Акара, Турция и Россия работают над созданием центра по координации действий в Идлибе", - сообщает Анатолийское агентство новостей.
Он напомнил, что договоренности с российской стороной дали возможность начать совместное турецко-российское патрулирование Идлиба.
Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры".
Министр обороны Х.Акар 8 марта заявлял, что Турция и Россия начинают вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб.
Додон пригласил Алиева с визитом в Молдову
Азербайджан проводит прогнозируемую внешнюю политику с учетом изменений в мире – президент Алиев
Президенты Азербайджана и Афганистана обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли
ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2018г и 2019г на 40 тыс. б/с
Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $67,5 за баррель
Рост рынка недвижимости в Баку в 2019г может составить 6-7% - эксперт
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит метамфетамина на $5,6 млн из Ирана в Украину
Число жертв столкновения грузовика и минивэна из Азербайджана на Ставрополье выросло до восьми
"Ливерпуль" победил "Баварию" и вышел в четвертьфинал ЛЧ, "Барселона" по сумме двух встреч оказалась сильнее "Лиона"
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
Bakcell вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди молодежи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»