Госдеп США негативно оценивает ситуацию с правами человека в Белоруссии

Белорусские власти не предпринимают никаких шагов для наказания чиновников за нарушения прав человека, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в 2018 году в разделе, посвященном Белоруссии.

"Власти на всех уровнях действовали безнаказанно и не предпринимали шагов для судебного преследования или наказания представителей государственных и силовых структур, которые совершали нарушения прав человека", - сказано во вступительной части к докладу, который подписан госсекретарем США Майклом Помпео.

Аналогичный вывод был сделан и в предыдущих докладах Госдепартамента.

Как отмечают авторы доклада, на нарушение прав человека в Белоруссии указывают "пытки; произвольные аресты и задержания; опасные для жизни условия содержания в тюрьме; произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; неоправданные ограничения свободы слова, печати и Интернета, включая цензуру, блокировку сайтов; задержание журналистов; жесткие ограничения на свободу собраний и ассоциаций".

Кроме того, в документе упомянуты введение уголовного наказания за призывы к мирной демонстрации, ограничение свободы передвижения, в частности бывших политических заключенных, коррупция во всех ветвях власти.

В своем докладе Госдепартамент также указывает на ряд резонансных дел, которые свидетельствуют о проблемах в сфере защиты прав человека. Так, речь идет о деле по дедовщине в армии и гибели солдата-срочника Александра Коржича, о суде над руководителями независимого профсоюза РЭП и "деле БелТА".