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Транспорт и связь 14.03.2019 13:32

Азербайджан и Иран наладят совместное производство автобусов SCANIA

Азербайджан планирует совместно с Ираном наладить производство автобусов SCANIA, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Завтра в Гаджикабульском промышленном квартале будет подписан документ о создании в Азербайджане совместного предприятия по производству автобусов SCANIA», - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Баку в ходе азербайджано-иранского бизнес-форума.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, совместное производство автобусов SCANIA в Азербайджане планирует наладить азербайджанская компания «AzEuroCar» с одной из иранских компаний.

В настоящее время, AzEuroCar наладило с иранской Iran Khodro совместное производство в Азербайджане легковых автомобилей.

В марте 2018 года в Нефтчалинском промышленном квартале был введен в эксплуатацию совместный азербайджано-иранский завод «Азермаш» по производству легковых автомобилей. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн. В 2018 году на заводе было произведено 1,008 тыс. автомобилей марки Khazar.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОБУСЫ, SCANIA, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]