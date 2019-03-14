Азербайджан и Иран наладят совместное производство автобусов SCANIA

Азербайджан планирует совместно с Ираном наладить производство автобусов SCANIA, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Завтра в Гаджикабульском промышленном квартале будет подписан документ о создании в Азербайджане совместного предприятия по производству автобусов SCANIA», - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Баку в ходе азербайджано-иранского бизнес-форума.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, совместное производство автобусов SCANIA в Азербайджане планирует наладить азербайджанская компания «AzEuroCar» с одной из иранских компаний.
В настоящее время, AzEuroCar наладило с иранской Iran Khodro совместное производство в Азербайджане легковых автомобилей.
В марте 2018 года в Нефтчалинском промышленном квартале был введен в эксплуатацию совместный азербайджано-иранский завод «Азермаш» по производству легковых автомобилей. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн. В 2018 году на заводе было произведено 1,008 тыс. автомобилей марки Khazar.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»