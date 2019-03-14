Бывший конгрессмен от демократов О`Рурк готов баллотироваться в президенты США в 2020 году

Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Бето О`Рурк объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года.
"Можно с уверенностью сказать, что я хочу участвовать (в президентской гонке - ИФ). Я буду, и я буду в этом хорош", - заявил он в интервью американскому журналу Vanity Fair.
"Я рожден для этого", - уверен 46-летний конгрессмен.
Это интервью последовало за сообщением американского телеканала CNBC, что Б. О`Рурк начал собирать команду для потенциального участия в предвыборной кампании 2020 года.
В случае, если Б.О`Рурк официально вступит в предвыборную гонку, одним из основных препятствий для него может стать его позиция по иммиграции, отмечает CNBC. Недавно он организовал митинг в поддержку иммигрантов после того, как президент США Дональд Трамп провел политическую акцию в Эль-Пасо, чтобы заручиться поддержкой в проекте по возведению стены на границе с Мексикой.
Также Б.О`Рурк выступает за предоставление гражданства молодым иммигрантам, которые детьми вместе с родителями незаконно пересекли границу США, а также за налаживание сотрудничества с Мексикой для отслеживания нелегальных иммигрантов.
Бето О`Рурк родился в городе Эль-Пасо штата Техас в 1972 году. В январе 2013 года, будучи членом Демократической партии, он стал членом Палаты представителей Конгресса США от 16-го избирательного округа штата Техас. Впоследствии отказался от попытки переизбраться в Палату представителей, и в ходе промежуточных выборов 2018 года баллотировался на пост сенатора от штата Техас, однако на выборах с минимальным отрывом его победил конкурент-республиканец Тед Круз.
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