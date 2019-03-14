Equinor привлекла CDC в качестве бурового подрядчика на месторождении Карабах

Азербайджано-американская компания Caspian Drilling Company (CDC) стала подрядчиком норвежской компании Equinor по буровым операциям на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря.
«Подписание соглашения о ведении буровых операций на Карабах между Equinor Azerbaijan Karabagh BV (дочерняя структура Equinor-ИФ) и CDC состоялось в среду. Документ подписали генеральный директор CDC Фарид Ахундов и региональный менеджер Equinor Фавад Гураиши. По условиям договора, Caspian Drilling Company пробурит две скважины на месторождении Карабах», - отмечается в информации CDC.
По данным компании, бурение будет осуществляться с использованием полупогружной плавучей буровой установки «Деде Горгуд» после ее реактивации. При этом, процесс реактивации буровой будет осуществляться на морской базе CDC специалистами этой компании.
«Завершение реактивации ППБУ предусмотрено в III-ем квартале 2019 года», - указывается в информации.
Ранее президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сообщил, что Equinor начнет во II-ом полугодии 2019 года бурение первой разведочной скважины на месторождении Карабах.
SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года подписали в Баку контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).
Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня 2018 года, вступили в силу – 5 июля. Реализация проекта будет осуществляться посредством операционной компании на паритетных долях (50% на 50%).
Согласно Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах, компания Equinor в течение 12 месяцев пробурит одну разведочную скважину для оценки запасов на контрактной площади. Если результаты бурения подтвердят коммерческую целесообразность проекта, то работы будут продолжены. В противном случае, Equinor имеет право выйти из контракта.
При выходе Equinor из проекта, пробуренная скважина остается в распоряжении SOCAR.
Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.
Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.
Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.
Caspian Drilling Company учреждена компанией SOCAR и Global Santa Fe (США). CDC является владельцем двух современных полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) “Истиглал” и “Деде Горгуд”.
Н.Аббасова
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