Полицейские задержали 16 человек в ходе беспорядков в центре Еревана

Сотрудники полиции в Ереване задержала 16 участников акции протеста против решения мэрии о демонтаже ряда кафе, расположенных вокруг здания оперного театра в центре армянской столицы.
"16 человек доставлены в отделение полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.
В четверг работники и собственники ряда кафе организовали акцию протеста против решения мэрии о демонтаже заведений.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", около 200 человек перекрыли центральный проспект Маштоца в Ереване, заблокировав автомобильное движение.
Полиции удалось оттеснить участников акции с проезжей части, однако протест продолжается. Продолжаются также работы по демонтажу кафе.
Ранее мэрия Еревана решила демонтировать ряд кафе, объясняя это необходимостью озеленения территории. Между тем, собственники кафе утверждают, что решение мэрии незаконно, поскольку с городскими властями у них есть действующие соглашения об аренде территории до 2026 года. По словам собственников кафе, в результате этого решения без работы останутся до 400 человек.
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